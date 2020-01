Britanci razvijaju sustav koji će zamijeniti solarne ploče, otkrili smo o čemu se radi

Riječ je o potpuno novom obliku kombinacije proizvodnje i pohranjivana električne energije iz solarnog izvora

Solivus solarnim materijalom planira prekriti krovove velikih industrijskih zgrada poput skladišta supermarketa i velikih distribucijskih centara. Dugoročni plan, prenosi BBC , uključuje proizvodnju sustava koji se mogu aplicirati na kućanstva te stvoriti lokalne obnovojive izvore energije za kompanije i kućanstva koja žele proizvoditi svoju struju te pomoći državi pri ostvarivanju cilja smanjenja stakleničkih plinova na nulu do 2050.

O čemu se radi?

Solarni materijal je zapravo temeljen na ugljikovom spoju kojeg kompanija naziva 'organiski fotonaponski materijal' (organic photovoltaic ili skraćeno OPV). Riječ je o materijalu koji upija sunčevo svjetlo i proizvodi električnu struju. Razlog zbog kojeg je ovaj sustav zanimljiv je fleksibilnost samog materijala kojeg je moguće zalijepiti na ravne ili zaobljene uspravne ili vodoravne površine - mjesta gdje ne bi bilo moguće instalirati standardne panele bez ugrožavanja same zgrade.

Kompanija također nalaže da je materijal lagan - svega jednu desetinu težine standardne solarne ploče (1.8 kg po kvadratnom metru). Materijal također ne sadrži toksične komponente, dok se rok trajanja procjenjuje na dvadeset godina. OPV je tijekom laboratorijskog testiranja pokazao učinkovitost oko 13 posto, s naglaskom na to da ostaje stabilan pri promjenama temperatura uzrokovanima prirodnim svjetlom. Ovo je, naglašava BBC, tradicionalni problem 'standardnih' solarnih ploča, premda one rade na nešto većoj učinkovitosti od 15 do 18 posto.

OPV premaz, s druge strane, sakupja širi raspon svjetla te na taj način funkcionira i tijekom oblačnih dana.