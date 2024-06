Bravo! Devetogodišnji Petar Andačić ponovno državni prvak u mentalnoj aritmetici

Njegova trenerica Alohe Ljiljana Kolenković vjeruje kako će on u Španjolskoj briljirati, baš kao što je i prošle godine na svjetskom natjecanju u Maleziji. Tamo je proglašen šampionom.

'Petar je još prije pet godina kad je počeo trenirati Alohu, pokazivao veliki talent, no odličja koja je počeo nizati prošle te nastavio ove godine, rezultat su velikog truda i rada. Na državnom prvenstvu 70 je zadataka trebao riješiti u pet minuta. On ih rješava nevjerojatnom brzinom, lakoćom i točnošću! Sretni smo što Petar ima i divnu potporu svoje obitelji jer bez nje dijete teško može kontinuirano ostvarivati vrhunske rezultate. Ponosni smo što će upravo on predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju koje će se prvi put održati u Europi', rekla je dr. sc. Branka Novosel, osnivačica Otvorenog učilišta Littera koja je Alohu prije deset godina donijela u Hrvatsku.