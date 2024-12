Božićni blagdani Gorana Jovića kroz objektiv Huawei Pure 70 Ultra

Na slikama ispod možemo se uvjeriti kako Goran ima nevjerojatnu sposobnost bilježenja spontanih trenutaka i pokazuje kako uz strast prema fotografiji i pomoć tehnologije poput Pure 70 Ultra možete zabilježiti svaki trenutak – od toplih osmijeha do svjetlucavih lampica. Ovi blagdani idealni su za stvaranje uspomena koje će trajati zauvijek. Pitali smo Gorana da nam da par savjeta prilikom fotografiranja s pametnim telefonom. 'Bitno je fokusirati se na detalje, jer male stvari, poput ukrasa na božićnom drvcu, šalica punih vruće čokolade ili dječjih rukavica u snijegu, mogu ispričati velike priče. To je naravno mnogo teže snimiti ako nemate pametni telefon s dobrom kamerom. Meni kamera na Puri 70 Ultri s do 35x makro zumom omogućuje fokusiranje na detalje poput pahulja snijega, tekstura ukrasa ili finih kolačića'. Goranu njegov talent i pametni telefon omogućuje prekrasne fotografije, jer moćna kombinacija kamera na Puri 70 Ultri predstavlja savršen spoj moćne tehnologije i jednostavnosti korištenja.

Dakle, za savršenu blagdansku fotografiju bitno je fokusiranje na što više detalja i praćenje emocija osoba oko sebe iskrenih osmijeha i spontanih trenutaka. Naime, bitno je za osobu iza pametnog telefona biti spreman uhvatiti one neponovljive sekunde koje je sjajno zabilježiti. Također, treba što manje koristiti blic jer božićno vrijeme samo po sebi stvara toplu atmosferu i prirodno svjetlo. Goran stoga preporučuje korištenje objektiva pametnih telefona sa širokim otvorom blende za slabo osvjetljenje i stabilizaciju slike za noćne kadrove. 'Za predivan zamagljeni efekt lampica u pozadini preporučujem da koristite nisku dubinsku oštrinu (veliki otvor blende). Fokusirajte se na izraze lica – osmijehe, iznenađenje i radost. Mnogi fotografi nekad žele izrežirati cijeli kadar kao da su režiseri nekog filma, a osobno mislim da su baš spontani trenuci često najljepši.'