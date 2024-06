Napokon! Europa će u srpnju lansirati raketu Ariane 6

Nakon više odgoda, do lansiranja će doći godinu dana nakon što je umirovljen njezin prethodnik, Ariane 5 , nakon čega je Europa ostala bez samostalnog načina da šalje satelite u svemir.

Prvi komercijalni let rakete trebao bi se dogoditi do kraja godine, rekao je direktor ESA-e Josef Aschbacher novinarima u Berlinu. Ta agencija koja broji 22 članice u studenom je odredila period od sredine lipnja do kraja srpnje ove godine za prva testna lansiranja.

Članice ESA-e dogovorile su razvoj te rakete 2014. godine, kao odgovor na sve veću konkurenciju na tržištu komercijalnih lansiranja. Njezin dovršetak, isprva zakazan za 2020., nekoliko je puta odgođen.