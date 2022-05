Bill Gates otvorio dušu o Musku i Epsteinu, a osvrnuo se i na teorije zavjere o cijepljenju: 'Što ja imam od toga da pratim ljude?'

Gates je u razgovoru u BBC-jevu Todayu rekao da su teorije zavjere o njemu 'lude' i da je prozivanje u javnosti 'užasno'. Također je rekao da je sastanak s Epsteinom bio 'greška', a dotakao se i kritika koje mu je uputio Elon Musk

Bill Gates nekad je bio najbogatiji čovjek na svijetu, a sad je to Elon Musk. Nepotrebno je napominjati da se bivši šef Microsofta te trenutni šef Tesle i odnedavno Twittera baš ne vole. Musk je tako prošli tjedan optužio Gatesa za zarađivanje klađenjem na gubitak vrijednosti dionice Tesle. Musk je također, kao što to obično ide, začinio diskurs tiradom djetinjastih uvreda upućenih Gatesu, piše BBC.

O Musku

Gates je to komentirao rekavši da 'ne postoji razlog zbog kojeg bi on trebao biti ljubazan prema meni'. Musk je tvrdio da klađenje protiv Tesle potkopava Gatesovu okolišnu filantropiju. Kad su ga pitali za komentar, Gates je odgovorio: 'To nema apsolutno nikakve veze s klimatskim promjenama - ja imam načine na koje se diversificiram. Sve veća popularnost električnih automobila dovest će do konkurentnosti na tržištu, što znači da postoji razlika između prihvaćanja električnih automobila i beskonačnog povećanja tržišne vrijednosti kompanija koje ih proizvode.'

Na temu Muskova preuzimanja Twittera rekao je: 'Znate... Elon... pretpostavljam da bi Twitter mogao postati gori. No isto tako bi mogao postati bolji... Trenutno imam stav - čekaj pa vidi.'