Astronomi su otkrili obližnji planet koji sve više podsjeća na Zemlju - evo što sve o njemu znamo

Znanstevnici su nadavno otkrili još jedan dokaz o postojanju takozvane 'super-Zemlje' i to na relativno maloj udaljenosti od našeg Sunčevog sustava - svega 31 svjetlosnu godinu. Jesmo li konačno pronašli planet na kojem žive vanzemaljci?

Naravno, prije nego što krenemo dublje, bitno je da naglasimo da tamo još nije potvrđeno postojanje života, već da samo postoje uvjeti koji bi do njega mogli dovesti. Pod tamošnjim vanzemaljskim životom, naravno, podrazumijevamo život sličan onome na Zemlji.

'Taj se planet nalazi na savršenoj udaljenosti od zvijezde - tamo nije niti prehladno niti pretoplo' komentirala je Lisa Kaltenegger, asistentica na kolegiju astronomije i ravnateljica Instituta Carl Sagan na Sveučilištu u Cornellu u Ithaci. Rezultati istraživanja koje je podiglo svu prašinu objavljeni su 31. srpnja u sklopu konferencije o egzoplanetima održanoj u Cambridgeu. Kaltenegger je predvodila međunarodni tim astronoma koji su otkrili gore navedeni vanzemaljski svijet. Što je najbolje od svega, cijelo otkriće bilo je potpuno slučajno. 'Radilo se o usputnom uspjehu, s obzirom da smo planet pronašli nakon jednog drugog otkrića'. Prema izvješću, tim je do otkrića došao analizom podataka sakupljenih pomoću teleskopa na Zemlji i specijaliziranog NASA-inog satelita za otkrivanje egzoplaneta (TESS).

Lovci na planete

Zahvaljujući satelitu TESS astronomi su otkrili još jedan planet koji kruži oko zvijezde GJ 357. Kada su pomoću teleskopa na Zemlji promatrali zvijezdu i otkrili GJ 357 b, oni su otkrili još dva planeta uključujući onaj o kojem je ovdje riječ - GJ 357 d.

Druga dva planeta pod imenom GJ 357 b i GJ 357 c vjerojatno nisu naseljivi (površina GJ 357 c krčka na ugodnoj temperaturi od 128 Celzijevih stupnjeva). Što se naseljivog svijeta tiče, znanstvenici o njemu trenutno znaju relativno malo. Poznato je da mu treba 56 dana da napravi krug oko zvijezde na udaljenosti od otprilike jedne petine one između Zemlje i Sunca. Kaltenegger navodi da će nove generacije teleskopa poput James Webb Space Telescopea koji će biti lansiran 2021. i Extremely Large Telescopea u Čileu koji će se u pogon staviti 2025. otkriti više detalja poput onog kakva je zapravo površina - kamenita ili prekrivena oceanima.