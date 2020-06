Astronomi su, izgleda, po prvi put zabilježili svjetlo nastalo nakon sudara dviju dalekih crnih rupa

Pokaže li se to točnim, bit će to prekretnica jer u dosadašnjim istraživanjima nije zabilježeno kako je išta izbjeglo ogromnoj gravitaciji tih supergustih i supermasivnih tijela

Pokaže li se to točnim, bit će to prekretnica jer u dosadašnjim istraživanjima nije zabilježeno kako je išta izbjeglo ogromnoj gravitaciji tih supergustih i supermasivnih tijela, uključujući i svjetlo.

Na udaljenosti do 7,5 milijardi svjetlosnih godina od Zemlje dvije crne rupe - velike približno koliko i Karlovačka županija - vrtile su se brzo jedna oko druge nekoliko puta u sekundi prije no što su se sudarile i izazvale kataklizmičku eksploziju koja je odaslala udarne valove diljem svemira.

Znanstvenici su uspjeli zabilježiti svojevrsne udarne valove koji su djelovali na plin i prašinu u akrecijskom disku. Oni su ih naglo zagrijali do iznimno visokih temperatura, zbog čega su zasjali jače no inače.

Promatranjem kvazara - aktivnih supermasivnih crnih rupa u galaksijama - znanstvenici su uočili nešto neobično. Ponekad bi kvazari zabljesnuli neočekivano, pa su htjeli doznati zašto se to događa.

Radna hipoteza bila je kako je to posljedica spajanja crnih rupa. Kako bi ju testirali, počeli su za praćenje nebeskih događanja tijekom 2019. godine koristiti LIGO i Zwicky Transient Facility pri Institutu Caltech. To je trajalo oko šest mjeseci, nakon čega su prebrojali koliko je sudara detektirano i koliko ih se moglo povezati s neobično jakim bljeskovima svjetla.

Pritom su morali paziti obrađuju li odgovarajući dio neba, na odgovarajućoj udaljenosti od Zemlje i u odgovarajućem vremenskom okviru te isključiti druga moguća objašnjenja.

Prognozirali su kako bi do bljeska moglo doći 60 do 100 dana nakon sudara, koliko je potrebno da bi se plin i prašina dovoljno zagrijali. Tako su došli do ranije spomenutog otkrića.

Ipak, za konačne je zaključke potrebno naći još dokaza. Naime, nije još sigurno je li do spajanja crnih rupa u ovom slučaju doista došlo, niti je to službeno potvrđeno. To bi se moglo dogoditi za godinu ili dvije, kad bi moglo doći do novog bljeska uslijed približavanja novonastale crne rupe nakupinama plina i prašine u istoj galaksiji.

Dođe li do toga, mjerenje bljeska moglo bi donijeti korisne podatke o galaksiji i supermasivnoj crnoj rupi u njenom središtu kakve dosad nisu imali. Također, ovo otkriće astronomima daje nove uvide u proces nastanka udaljenih galaksija, piše Verge.