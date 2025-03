Astronauti se vraćaju s ISS-a. Evo kakve je posljedice boravak u svemiru ostavio na njihova tijela

Astronauti Suni Williams i Butch Wilmore nisu planirali ostati u svemiru devet mjeseci . Njihova misija na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), do koje su stigli pomoću Boeingova svemirskog broda Starliner u lipnju prošle godine, trebala je trajati samo osam dana. No tehnički problemi sa svemirskom letjelicom spriječili su njihov povratak njome na Zemlju, pa su morali produžiti svoj boravak u orbiti, piše BBC . Bit će vraćeni na Zemlju u utorak navečer, priopćila je ranije NASA.

Njihov produženi boravak u mikrogravitaciji značajno je utjecao na njihova tijela, zbog čega su ih spasilačke ekipe morale iznijeti iz kapsule nakon slijetanja. Dugotrajni svemirski letovi uzrokuju brojne fiziološke promjene, od gubitka mišićne mase do problema s vidom i promjena u genetici .

Najduži svemirski let nekog Amerikanca ostvario je astronaut Frank Rubio , provevši 371 dan u ISS-u. Njegov boravak u svemiru, koji je premašio prethodni američki rekord od 355 dana, produžen je u ožujku 2023. nakon što je na letjelici koja ga je trebala vratiti na Zemlju otkriveno curenje rashladne tekućine. Vratio se tek u listopadu 2023., nakon 5963 orbite oko Zemlje i prijeđenih 253,3 milijuna kilometra.

Mišići i kosti

Bez gravitacije ljudski mišići i kosti brzo slabe. Oni koji održavaju držanje, poput mišića u leđima, vratu, listovima i kvadricepsima, više ne moraju raditi tako intenzivno i počinju atrofirati. Nakon samo dva tjedna u svemiru mišićna masa može pasti za 20 posto, a tijekom misija od tri do šest mjeseci gubitak može doseći 30 posto.

Kosti također gube gustoću jer nisu izložene uobičajenim mehaničkim opterećenjima. Astronauti mogu izgubiti jedan do dva posto koštane mase mjesečno, što može dovesti do ukupnog gubitka od 10 posto u šest mjeseci. U usporedbi s time, stariji ljudi na Zemlji gube koštanu masu brzinom od 0,5 do jedan posto godišnje.

Kako bi spriječili te učinke, astronauti na ISS-u provode dva i pol sata dnevno vježbajući na specijaliziranim spravama, traci za trčanje i sobnom biciklu. No istraživanja pokazuju da ni taj režim nije dovoljan za potpuno očuvanje mišićne funkcije i veličine, pa se razmatraju intenzivniji oblici treninga.

Također, zbog mikrogravitacije astronauti često postaju malo viši u svemiru jer im se kralježnica produžuje, što može izazvati bolove u leđima i povećati rizik od hernije diska nakon povratka na Zemlju.