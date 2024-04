Ako imate ideje kako Zračnu luku Zagreb učiniti boljom, ovo će vas zanimati

Ovaj jedinstveni izazov, prvi put predstavljen u Hrvatskoj, malim i srednjim poduzećima, akademskoj i start up zajednici pruža priliku da implementiraju svoje ideje i osiguraju napredna tehnološka rješenja u zračnoj luci te osvoje vrijedne nagrade, priopćili su iz MZLZ-a

Play Your Airport organiziran je do sada u zračnim lukama u Parizu i na Madagaskaru, u zračnoj luci Antananarivo, a peto izdanje izazova Play Your Airport održat će se u Zagrebu. Prijave se zaprimaju od 25. travnja do 26. srpnja 2024. putem linka.

'Kroz ovaj projekt želimo pronaći kandidate koji će na inovativan način osmisliti i poboljšati putničko iskustvo u zračnoj luci, a sve kroz zajednički nazivnik: Zračna luka budućnosti. Sam natječaj će biti otvoren od 25. travnja do 26. srpnja 2024. a za svo vrijeme njegova trajanja kandidati će moći pregledati uvjete, dobiti dodatne informacije te prijaviti svoj projekt', pojasnili su iz Međunarodne zračne luke Zagreb.