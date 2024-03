Kralj novozelandskih Maora želi da kitovi uživaju temeljna ljudska prava

Oglasio se zajedno s visokim poglavicom susjednih Cookovih otoka, Travelom Touom Arikijem. Zagovaraju da se domorodačko znanje kombinira sa znanošću kako bi se osigurao 'više holistički pristup' očuvanju kitova.

'Kitovi igraju vitalnu ulogu za zdravlje našeg cijelog oceanskog ekosustava', rekao je Travel Tou Ariki. 'Moramo hitno djelovati kako bismo zaštitili ova veličanstvena stvorenja prije nego što bude prekasno', dodao je.

Plavetni kitovi mogu narasti do 30,5 metara i težiti do 200 tona. No veličina im ne pruža zaštitu. Šest od 13 velikih vrsta kitova je ugroženo ili ranjivo, prema WWF-u, svjetskoj organizaciji za zaštitu prirode