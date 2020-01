Zoran Gobac odstupio sa svoje funkcije u hrvatskom rukometu, poznato je tko će ga naslijediti

Slavlje nakon osvajanja srebrne medalje na Europskom rukometnom prvenstvu još se nije ni stišalo, a unutar Hrvatskog rukometnog saveza dogodile su se velike promjene. Prvi čovjek našeg rukometa, neuništivi Zoran Gobac, odlučio je odstupiti s mjesta koordinatora HRS-a za muški rukomet!

Uz Zorana Gobca vežu se svi najveći uspjesi hrvatskog rukometa, kako onog klupskog, tako i reprezentativnog. Jedini je Gobac od samih početaka do današnjih dana aktivno sudjelovao u 'kovanju' naših rukometnih odličja, pa neslužbena titula 'prvog čovjeka hrvatskog rukometa' uopće nije bila neslužbena...

naklon do poda

kako do tokija?

No, nakon što je reprezentacija na netom završenom EP-u osvojila srebro Gobac je odlučio povući se s mjesta koordinatora HRS-a za muški rukomet, a tu je funkciju (uz još neke dodatne) obavljao praktički od samih početaka rukometne reprezentacije.

Prvi je to korak u kadrovskom preslagivanju unutar Hrvatskog rukometnog saveza koji će - barem strukturno - i dalje biti na istim temeljima. A to znači da će Zoran Gobac i dalje ostati na mjestu dopredsjednika HRS-a te će nadzirati rad Saveza kao i do sada.