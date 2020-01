Nakon šokantnog poraza u finalu napokon otkriveno u kakvom je stanju najopasniji Hrvat Cindrić igrao ovaj Euro

Španjolska je bila bolja u finalu Europskog prvenstva, 'furija' je pobijedila 'kauboje' 22:20, a naši rukometaši teško su se mirili s porazom...

'Svi smo dali sve od sebe, ali na kraju je presudila jedna lopta. No, kad se sve slegne, ipak možemo biti ponosni jer osvojili smo srebro na EP-u.'

Malo je stao, pa nastavio...

'Ovo je ipak veliki uspjeh. Da, sad smo razočarani, ali ovo je uspjeh… Uzeli smo prvu medalju na velikom natjecanju nakon 2016. godine', pričao je Cindrić i okrenuo se budućnosti:

'Čekaju nas kvalifikacije za Olimpijske igre u travnju, a tamo su već Francuska, Portugal... Neće biti lako, ali vjerujte u nas, imamo kvalitetu, nadam se da ćemo izboriti Tokio, zaslužili smo da budemo tamo. Ovo nam se mora negdje vratiti', razmišljao je Cindrić i za kraj napomenuo:

'Hvala navijačima, od prve do zadnje utakmice bili su s nama, kao da smo igrali doma. To smo mi Hrvati, nitko to ne može razumjeti!'

Pojavio se nakon Cindrića i Marino Marić...

'Ostaje žal, bol u srcu, patnja… Žao mi je zbog navijača, nadam se da ih nismo razočarali. Mi igrači ćemo to već nekako preživjeti, netko mora izgubiti', pričao je odmah nakon utakmice naš pivot i nastavio: