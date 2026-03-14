Pogledajte obračun Nike Kovača i Adeyemija; uhvatio ga je za vrat i odgurnuo

Momčad hrvatskog trenera od početka je djelovala sigurnije i konkretnije. Karim Adeyemi je rano donio prednost, a posao je u nastavku dovršio 18-godišnji Reggiani , kojemu je to bio prvi bundesligaški gol u tek četvrtom nastupu za prvu momčad. Augsburg je ostao prilično bezopasan, a Dortmund je bez većih problema kontrolirao utakmicu do kraja.

Ipak, nakon susreta nije se pričalo samo o rezultatu. Posebnu pozornost privukla je scena iz sudačke nadoknade, kada je Niko Kovač pri Adeyemijevu izlasku iz igre kratko razgovarao sa svojim napadačem, a kamere su zabilježile i vidljivu napetost u toj razmjeni.

Naime, Kovač je nakon tog kratkog razgovora primio Adeyemija za vrat te ga odgurnuo prema klupi. Ne znamo što je čuo, ali očito mu se nije svidjelo što je rekla zvijezda momčadi.

>> sukob Kovača i Adeyemija pogledajte OVDJE.

Kontekst njihova razgovora zasad nije poznat, pa oko same situacije treba ostati oprezan.

Za Kovača je najvažnije to da je njegova momčad uzela tri boda i zadržala priključak pri vrhu. No jasno je i da će detalj s Adeyemijem još izazivati komentare, tim više što je njemački reprezentativac već ove sezone znao burno reagirati na izmjene. U prosincu je, primjerice, nakon izlaska protiv Borussije Mönchengladbach izazvao novu raspravu u Dortmundu, a klub ga je tada i novčano kaznio.