i to se dogodilo!

Pogledajte kako je Cibona u šokantnoj završnici doživjela povijesni poraz

I.Ž./Hina

14.03.2026 u 22:51

KK Cibona KK Dubrava Izvor: Pixsell / Autor: Marko Juric/PIXSELL
Košarkaši Cibone su prvi put poraženi na gostovanju u zagrebačkom naselju Dubrava, a istoimeni domaćin je u neizvjesnoj završnici slavio 81:78 u utakmici 23. kola domaćeg prvenstva

Dubrava je u vodila većim dijelom utakmice, a najveću prednost je imala u 24. minuti, kad je bilo +16 (53:37) za momčad Josipa Sesara.

Cibona se uspjela vratiti i u završnici je momčad Ivana Rudeža dobila priliku za pobjedu. Pri vodstvu Dubrave 79:78 Cibona je imala 8.8 sekundi za napad, ali se Krešimir Radovčić poskliznuo, a John Wright u protunapadu zakucao za konačnih 81:78.

Wright je s 26 koševa bio najbolji strijelac Dubrave. Jure Škifić je ubacio 17 koševa, a Jean-Francois Rajaofera je spojio 16 koševa i pet asistencija.

Jan Palokaj je sa 16 koševa predvodio strijelce Cibone. Kamaka Hepa je ubacio 14 koševa, a Radovčić 11, dok se Žan Mark Šiško istaknuo s 11 asistencija.

Dubrava - Cibona 81:78, košarka, PH, 14.3.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Vodeći Zadar je 81:67 slavio na gostovanju u Zagrebu kod Cedevite Junior.  Boris Tišma je ubacio 20 koševa za aktualnog prvaka, a po 16 su postigli Adem Mekić i Lovro Mazalin. Noa Zemljić je s 21 košem bio najbolji kod Cedevite.

U Sinju je Alkar 69:65 bio bolji od Samobora. Mirko Jukić je s 18 koševa bio najbolji strijelac domaće momčadi, a goste su predvodili Dino Cinac i Jakobe Coles s po 19 koševa svaki.

Zadar je na vrhu ljestvice s učinkom 21-2, ispred Splita sa 17-6 i Cibone s 15-8. Zabok je četvrti s 13-10, a Samobor peti s 12-11. Polovičan učinak ima Dubrovnik s 11-11, a na 10-13 su Dinamo Zagreb, Dubrava i Alkar. KVarner 2010 je deseti s 9-14, Cedevita je na 6-17, a na dnu je Šibenka s 3-19.

Pogledajte obračun Nike Kovača i Adeyemija; uhvatio ga je za vrat i odgurnuo
Franjo Ivanović u 96. minuti zabio za pobjedu Benfice, a onda je na terenu zavladao kaos
Pogledajte fantastičan gol kojeg je Arda Guler zabio sa svoje polovice terena

