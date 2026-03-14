Pogledajte kako je Cibona u šokantnoj završnici doživjela povijesni poraz

Dubrava je u vodila većim dijelom utakmice, a najveću prednost je imala u 24. minuti, kad je bilo +16 (53:37) za momčad Josipa Sesara .

Cibona se uspjela vratiti i u završnici je momčad Ivana Rudeža dobila priliku za pobjedu. Pri vodstvu Dubrave 79:78 Cibona je imala 8.8 sekundi za napad, ali se Krešimir Radovčić poskliznuo, a John Wright u protunapadu zakucao za konačnih 81:78.

Wright je s 26 koševa bio najbolji strijelac Dubrave. Jure Škifić je ubacio 17 koševa, a Jean-Francois Rajaofera je spojio 16 koševa i pet asistencija.

Jan Palokaj je sa 16 koševa predvodio strijelce Cibone. Kamaka Hepa je ubacio 14 koševa, a Radovčić 11, dok se Žan Mark Šiško istaknuo s 11 asistencija.