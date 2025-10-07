NEMA MINUTAŽU

Zagonetna poruka Dinamove zvijezde. Nezadovoljna je statusom u Maksimiru?

07.10.2025 u 09:42

NK Dinamo
NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Dinamo je u devetom kolu Supersport HNL na 'gostovanju' u Maksimiru s 1:2 poražen od Lokomotive.

Poraz je bio izrazito neočekivan, pogotovo nakon velike 3:1 pobjede protiv Maccabija u drugom kolu Europske lige. Trener Mario Kovačević iznenadio je odabirom početnih 11 jer se odlučio samo za jednu promjenu u odnosu na europski susret.

Neki igrači iz drugog plana zbog toga su sve više nezadovoljni svojim statusom, a jedan od njih je i Španjolac Gonzalo Villar (27). On je ovog ljeta stigao iz Granade za tri milijuna eura, ali u posljednje vrijeme nema veliku minutažu.

Španjolac je u zadnjih deset utakmica, samo jednom igrao od prve minute, dok je u ostalim susretima ili ulazio s klupe ili uopće nije igrao. Villar nije zadovoljan takvim statusom što je suptilno poručio i preko svog Instagrama.

Na story je stavio kratki video uz opis 'Ne brini mama, tvoje dijete je borac'. Hoće li takva poruka nešto promijeniti na bolje za veznjaka Dinama ili dodatno pogoršati njegov status u momčadi, ostaje za vidjeti.

Villar Story
Villar Story Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot (Instagram)

