Zadar otišao preko 'stotke' za polufinalni sudar sa Cibonom

Nakon Cedevite i Zaboka plasman u polufinale završnog turnira Kupa Krešimira Ćosića koji se igra u Zadru izborili su Cibona i Zadar. Cibona je u četvrtfinalnom ogledu pobijedila Škrljevo 80-72, dok je Zadar lakoćom slavio protiv Sonik Puntamike 104-61

Unatoč tome što su igrači Škrljeva bili bez svog trenera Damira Rajkovića koji je ostao u hotelu s temperaturom 40, Škrljevo je pokazalo zaista veliku borbu na terenu i dobro su namučili Cibonu. Cibona je u početnim minutama imala malu prednost (10-5), no Škrljevo je izjednačilo na 12-12, a potom sjajnom serijom stiglo do +10 1:20 minue do isteka prve četvrtine, a prva dionica završava rezultatom 23-16 za Škrljevo. U drugoj dionici Škrljevo je vodilo 35-26, no Cibona se vratila na 37-36. Na veliki odmor se otišlo rezultatom 39-36 za Škrljevo.