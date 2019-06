Za Real će prvi put u više od stotinu godina povijesti igrati i nogometašice

Nakon 117 godina duge povijesti Real Madrid bi od idućeg tjedna trebao imati i žensku ekipu čime će se priključiti velikim europskim klubovima koji su to već odavno učinili.

Real Madrid, trinaest puta prvak Europe, gotovo je jedini veliki klub u Španjolskoj bez ženske momčadi.

Idući tjedan će uprava održati sastanak na kojem se očekuje usvajanje odluke te kupnja lokalnog kluba Club Deportivo Tacón za oko 400.000 eura. Tacón, iz madridske četvrti Hortaleza, upravo je izborio ulazak u prvu ligu.

Taj je klub osnovan 2014. godine a njegovo ime je akronim za riječi „Trabajo, Atrevimiento, Conocimiento, Organización i Notoriedad (Rad, Smjelost, Znanje, Organizacija i Očitost). U uredima Real Madrida razmišljaju o imenu kluba nakon što ga preuzmu.

Njegove igračice trenirat će u sportskom centru Real Madrida, u četvrti Valdebebas na sjeveru grada. Ondje vježba muška ekipa, te svi uzrasti iz podmlatka kao i muška košarkaška ekipa koja je u petak obranila naslov prvaka Španjolske.

Trener momčadi će biti David Aznar koji je uveo Tacón u prvu ligu.

Predsjednik Real Madrida, Florentino Pérez, tijekom svog prvog mandata od 2000. do 2006. te drugog započetog od 2009. pa do danas nije bio zainteresiran za osnivanje ženske ekipe. No u posljednje vrijeme je porastao pritisak kako od strane europske nogometne federacije UEFA-e, koja promovira ženski nogomet, pa do sponzora.

Prije nekoliko tjedana je Pérez angažirao neke od svojih direktora da prostudiraju mogućnost stvaranja ženske momčadi, odnosno troškove, razvoj podmlatka i dr. Na kraju je usvojena ideja da preuzmu već postojeći klub te da se od iduće sezone natječu u najvišem rangu ženskog nogometa u Španjolskoj.

U Real Madridu kažu kako će to biti tranzicijsko razdoblje u kojem će vidjeti može li se projekt optimalno organizirati. Stoga odbijaju dovođenje velikih pojačanja iz inozemstva te zvučnih imena iz svijeta ženskog nogometa.