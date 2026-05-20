Aston Villa briljantnim golovima došla do prvog europskog trofeja nakon 44 godine

S. M.

20.05.2026 u 22:51

Slavlje igrača Aston Ville Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
Aston Villa je u finalu Europske lige u Istanbulu deklasirala Freiburg s 3:0.

Momčad Unaija Emeryja dominirala je od prve do zadnje minute, a Nijemce je slomila u završnici prvog poluvremena.

Igrala se 41. minuta kad je Rogers sjajno nabacio na drugu stranu šesnaesterca, a tamo je Youri Tielemans fantastičnim udarcem iz voleja pogodio za 1:0.

Sve je bilo gotovo u sudačkoj nadoknadi kad je McGinn dodao Emilianu Buendiji, a Argentinac je prekrasnim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio rašlje za povećanje prednosti.

Šokirani Freiburg u nastavku nije imao nikakvog rješenja za igru Aston Ville koja je u 58. minuti zabila i treći gol. Buendia je prošao po lijevoj strani i odigrao nisku loptu na peterac gdje ju je Rogers spremio u prvi kut za 3:0.

Tako je Aston Villa došla do svojeg prvog europskog trofeja nakon 1982. godine kad je osvojila Kup prvaka.

