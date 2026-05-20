Čudesni Mirko i mali klub s juga Italije preživjeli pakao Sicilije i stigli na korak do Serie A nakon 43 godine

Catanzaro, momčad koja u početnom sastavu ima čak deset talijana i jednog Brazilca, je u prvoj utakmici na svojem terenu pomeo Palermo 3:0 i s velikom prednošću stigao je na uzvrat.

U Palermu ih je dočekala paklena atmosfera koju je već u 3. minuti dodatno podignuo Pohjanpalo zabivši gol za 1:0. Palermo je navalio od prve minute i stiskao Catanzaro, ali su se gosti, kako je susret odmicao, sve bolje snalazili i uspostavili kontrolu.

Domaćini su u završnici krenuli u konačni pritisak i u 88. minuti zabili za 2:0, ali više od toga nisu mogli. Najzaslužniji za prolazak Catanzara bio je fantastični golman Mirko Pagliacelli koji je skinuo dvije velike šanse domaćinima i tako ih bacio u očaj.

Iako je izgubio, Catanzaro se plasirao u finale doigravanja u kojem će igrati protiv puno bogatije Monze koja je u dvije utakmice izbacila Juve Stabiju. Bilo je 2:2 i 2:1 za Monzu.

Prva utakmica finala igra se 24. svibnja u Catanzaru, malom gradu na jugu talijanske 'čizme', a uzvrat se igra pet dana kasnije Monzi. Ako nakon 180 minuta nogometa rezultat bude izjednačen neće se igrati produžeci nego će u Serie A ići Monza zbog boljeg plasmana na tablici prije play-offa. Izravno su Serie A izborili Venezia i Frosinone.

Catanzaro je klub bez trofeja koji je zadnji put u Serie A igrao davne 1983. godine. Nakon toga je klub ispao u četvrtu ligu te je bankrotirao, a novi Catanzaro se u Serie B vratio 2023. godine. Zadnje dvije sezone završio je u play-offu, ali je svaki put ispao i sad ima priliku konačno izboriti Serie A.