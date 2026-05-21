Princ William je večeras euforično slavio veliki europski trofej Aston Ville u Istanbulu: Evo zašto navija baš za nju

Član britanske kraljevske obitelji godinama je poznat kao strastveni navijač kluba iz Birminghama, a večeras je to još jednom pokazao. Dok su se golovi Aston Ville nizali jedan za drugim, William je u svečanoj loži skakao, pjevao i slavio s emocijom običnog navijača.

'Nisam htio navijati za velike klubove'

Njegova ljubav prema Aston Villi traje još od djetinjstva. William je ranije objasnio da nije želio navijati za klubove za koje su tada navijali gotovo svi oko njega.

'Još dok sam bio u školi počeo sam voljeti nogomet. Svi su navijali za Manchester United ili Chelsea, a ja nisam htio navijati za te velike klubove. Htio sam klub iz sredine ljestvice, nešto što će mi donijeti više emocionalnih uspona i padova', rekao je princ William.

Aston Villa ga je, kaže, osvojila odmah.

'Aston Villa je uvijek imala povijest. Imam prijatelje koji navijaju za Villu, a jedna od prvih utakmica na koju sam otišao bila je 2000. godine u FA kupu između Boltona i Aston Ville. Bilo je fantastično. Sjedio sam s navijačima, imao crvenu kapu i sjajno se proveo. Osjetio sam atmosferu i zajedništvo s kojima sam se mogao povezati', rekao je William.

Zato njegova euforija u Istanbulu nije bila gluma ni protokol. Aston Villa je osvojila Europu, a princ William slavio je kao jedan od najvjernijih navijača.