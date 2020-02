[VIDEO] Marcelo Brozović još jednom oduševio: Reakcija hrvatskog reprezentativca u derbiju s Lazijom je totalni hit

Marcelo Brozović oduševio je Talijane sjajnom reakcijom uoči gola Lazija

Velika borba vodi se u Italiji za naslov prvaka u Serie A. U 24. kolu Lazio je pobijedio Inter s 2:1 i tako ih preskočio na tablici. Trenutno je Juventus prvi s 57 bodova, drugi Lazio s 56, a treći Inter s 54 boda i do kraja prvenstva će se voditi velika borba za prvaka.

Iako je Inter poražen od strane jednog od glavnih konkurenata za naslov, nije sve bilo tako crno u igri momčadi koju vodi Antonio Conte. Svijetla točka ponovno je bio hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović koji je za Inter igrao do 77. minute. Talijani su još jednom ostali oduševljeni njegovom igrom, a posebno jednim potezom u 69. minuti, neposredno prije Lazijevog gola.



Lazio je imao korner i lopta je došla do nekog od domaćih igrača koji je iz voleja opalio po golu. Golman nije imao nikakve šanse, ali namjeru Lazijeva igrača sjajno je pročitao Brozović i loptu izbio s gol linije. Njegovi suigrači su dalje izbacili loptu, na njihovu žalost samo do Milinković-Savića koji ju je zakucao u mrežu i donio Laziju velika tri boda. Bez obzira na to, Brozovićev potez nije ostao nezapažen.