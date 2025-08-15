slave rušenje hajduka

Albanija na nogama nakon izbacivanja Hajduka! Evo što pišu tamošnji mediji nakon rušenja 'giganta iz Splita'

S.Č.

15.08.2025 u 01:53

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Profimedia / Autor: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia
Hajduk je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige nakon produžetka izgubio 3:1 od Dinamo Cityja i ispao s ukupnih 4:3.

Albanci su poveli u 14. minuti golom Zabergje, a Hajduk je u 78. ostao s igračem manje nakon što je Bamba dobio drugi žuti karton.

Utakmica je otišla u produžetak u kojem je Fran Karačić u 99. minuti izjednačio i nadali su se Splićani da će im to biti dovoljno. No, prvo je u 109. minuti Qardaku fantastičnom golom vratio Albance u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Berisha je iskoristio kaos u obrani Hajduka i zabio za 3:1.

Dinamo City će za plasman u ligašku fazu Konferencijske lige igrati protiv poljske Jagiellonije, koja je s ukupnih 3:2 prošla danski Silkeborg. I dok u Splitu navijači proživljavaju novi šok i još jedno tragično ispadanje iz Europe, u Albaniji je opće slavlje. Sklap nekoć slavnog Hajduka tretira se kao povijesni rezultat.

Portal Kohajone u naslovu donosi 'Dinamo u povijesnom uspjehu ušao u play-off Konferencijske lige, izbacio Hajduk'. SportEkspres pak piše da je trener Dinama, Ilir Daja, čudotvorac, koji je ispisao povijest i prošao u play-off KL-a.

Balkanweb piše da je Dinamo odigrao sjajnu utakmicu i izbacio 'giganta Hajduka iz Splita' iz Europe. GazetaExpress piše slično i napomi je o tome fantastični Dinamo izbacio hrvatskog giganta iz Europe.

