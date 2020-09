[VIDEO/FOTO] Utrpao je dva fantastična gola iz slobodnjaka, a onda otkrio tajnu uspjeha

Nogometaši Gorice nakon prva četiri kola nove sezone Hrvatski Telekom Prve lige imaju maksimalan učinak, četiri pobjede uz 12 zabijenih i pet primljenih golova. Na vrhu ljestvice Gorica je izjednačena s nedodirljivim Dinamom koji je ispred njih samo zbog bolje gol-razlike. U nedjelju je Gorica 'protutnjala' Kranjčevićevom, pobijedili su Lokomotivu uz dva fantastična gola Kristijana Lovrića

'Nikad nije lako protiv Lokomotive bez obzira na to u kojem sastavu igra. Mi smo nastavili svoj pobjednički niz i pokazali da se možemo prilagoditi i drugim sustavima igre. To nas jako veseli', rekao je dvostruki strijelac Kristijan Lovrić (24) .

Zabio je oba gola iz slobodnjaka, majstorski kako je to i do sada činio. Ima Lovrić 'top u desnici', snaga i preciznost, ubojita kombinacija. Dokazao je to u proteklim sezonama, a sad je sve češće prava napast za protivničke golmane i iz slobodnjaka. Za Goricu ih je do sada zabio osam.

Otkrio je i tajnu kako je zabio prvi gol 'lokosima'...

'Moram priznati da sam prije prvog gola dobio uputu od trenera da samo prebacim zadnju liniju i da će lopta ući u gol, a tako je i bilo', priznao je Lovrić i nastavio: