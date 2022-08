[VIDEO/FOTO] Fantastična pobjeda Hajduka na prepunom Poljudu; gubili su 'bili' 1:0, a onda su se ukazali Sahiti, Melnjak i Krovinović

Nogometaši Hajduka fantastičnim su preokretom došli do 3:1 pobjede nad portugalskom Vitorijom Guimaraes u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, koja je odigrana na Poljudu pred 33.000 gledatelja

Prvo pravo uzbuđenje vidjeli smo u 40. minuti kada su domaćini tražili jedanaesterac, no švedski sudac je ostao nijem. Nakon Mikanovićeva ubačaja, Semedo je igrao rukom nakon što mu se lopta od bedra odbila u ruku, no sudac nije pokazao na bijelu točku što je izazvalo negodovanje punog Poljuda. Bila je to dvojbena situacija, ali u ovoj fazi natjecabnja nema VAR-a.