SRETAN NAKON POBJEDE

Velimir Zajec rekao što misli o Hajduku

S.Š.

20.09.2025 u 20:40

Zvonimir Boban i Velimir Zajec
Zvonimir Boban i Velimir Zajec Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu 7. kola SuperSport HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2:0 (1:0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1:0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2:0 i tri boda.

Nakon pobjede nad Hajdukom 0:2, Dinamov počasni predsjednik Velimir Zajec je rekao:

'Klasični derbi. Bili smo nešto bolji, za ovaj rezultat. Igrali smo dobro, dosta zrelo, držali smo igru u svojim rukama. Hajduk je uvijek Hajduk, jaka su momčad. To nije ništa gotovo, bit će borba do kraja prvenstva'.

Malo je izgledalo dosta siromašno za dvije najbolje hrvatske ekipe i ovakav ambijent.

'Ambijent je bio zaista sjajan. Naši Bad Blue Boysi i Hajdukovi navijači su najbolji navijači što se tiče navijanja'.

Jedan novi Dinamo pokazao je da je bolji od Hajduka.

'Nogomet je čudna igra. Nogomet je igra u kojoj uvijek ne pobjeđuje bolji. Kiksevi se događaju, bit će ih, ništa nije gotovo'.

Što kažete na Hajduk. Imali ste zajednički ručak, poboljšaju se odnosi.

'Nisam išao na ručak, ali imamo dobre odnose s Hajdukom i imat ćemo ih dalje'.

U sljedećoj utakmici igrate s Fenerbahčeom. Što očekujete?

'Ne znamo, jaka su ekipa. Bit će teško u Europi', zaključio je Zajec, ćije riječi prenosi Dalmatinski portal.

Hajduk - Dinamo 0:2 (7. kolo SHNL-a, sažetak) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Hoxha i Bakrar čudesnim golovima donijeli Dinamu veliku pobjedu na Poljudu. Pogledajte golove

