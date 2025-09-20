Velimir Zajec rekao što misli o Hajduku

Nakon pobjede nad Hajdukom 0:2, Dinamov počasni predsjednik Velimir Zajec je rekao:

'Klasični derbi. Bili smo nešto bolji, za ovaj rezultat. Igrali smo dobro, dosta zrelo, držali smo igru u svojim rukama. Hajduk je uvijek Hajduk, jaka su momčad. To nije ništa gotovo, bit će borba do kraja prvenstva'.

Malo je izgledalo dosta siromašno za dvije najbolje hrvatske ekipe i ovakav ambijent.

'Ambijent je bio zaista sjajan. Naši Bad Blue Boysi i Hajdukovi navijači su najbolji navijači što se tiče navijanja'.