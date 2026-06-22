Veliki obrat na Svjetskom prvenstvu ide u korist Messija i Argentine

savršeno im se posložilo

Veliki obrat na Svjetskom prvenstvu ide u korist Messija i Argentine

  • D.S.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 02:53
  • Objavljeno 22.06.2026 u 02:53
Lionel Messi
Lionel Messi Izvor: EPA / Autor: AMY KONTRAS
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Argentina među najvećim dobitnicima kola? Rasplet u skupini potpuno joj je promijenio put prema završnici.

Dok su oči nogometnog svijeta bile uprte u dvoboj Urugvaja i Zelenortskih Otoka, jedan od najvećih razloga za zadovoljstvo nakon utakmice stigao je iz argentinskog tabora.

vezane vijesti

Remi Urugvaja i Zelenortskih Otoka značajno je promijenio moguće rasplete u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva te potencijalni put Argentine prema završnici turnira.

Prema projekcijama prije utakmice, Argentina je u šesnaestini finala mogla završiti protiv poraženog iz velikog dvoboja Urugvaja i Španjolske, što bi značilo vrlo težak ispit već u prvoj nokaut-rundi.

No, nakon remija Urugvaja i Zelenortskih Otoka situacija se potpuno promijenila.

Umjesto potencijalnog okršaja s jednom od tradicionalnih svjetskih sila, Argentinci bi sada mogli igrati protiv pobjednika susreta Zelenortskih Otoka i Saudijske Arabije.

Naravno, na Svjetskom prvenstvu nema lakih protivnika, a upravo su Zelenortski Otoci među najvećim iznenađenjima dosadašnjeg dijela turnira. Ipak, teško je osporiti da takav scenarij na papiru izgleda znatno povoljnije nego mogućnost ranog susreta s Urugvajem ili Španjolskom.

Zbog toga mnogi analitičari upravo Argentinu smatraju jednim od najvećih dobitnika posljednjeg kola, iako momčad Lionela Messija u tom trenutku nije bila ni na terenu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čudo

čudo

Svijet se klanja najvećoj senzaciji SP-a: 'Tko bi to vjerovao?'
senzacija

senzacija

Najveća senzacija SP-a nastavlja bajku: Zaustavili Španjolsku i Urugvaj pa došli na korak od nokaut-faze
sp u nogometu

sp u nogometu

Zelenortski Otoci ispisali povijest SP-a: Ovo je prije njih napravila samo Argentina, a Urugvaju se nikad nije dogodilo

najpopularnije

Još vijesti