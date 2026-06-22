Veliki obrat na Svjetskom prvenstvu ide u korist Messija i Argentine

Dok su oči nogometnog svijeta bile uprte u dvoboj Urugvaja i Zelenortskih Otoka, jedan od najvećih razloga za zadovoljstvo nakon utakmice stigao je iz argentinskog tabora.

Remi Urugvaja i Zelenortskih Otoka značajno je promijenio moguće rasplete u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva te potencijalni put Argentine prema završnici turnira.

Prema projekcijama prije utakmice, Argentina je u šesnaestini finala mogla završiti protiv poraženog iz velikog dvoboja Urugvaja i Španjolske, što bi značilo vrlo težak ispit već u prvoj nokaut-rundi.

No, nakon remija Urugvaja i Zelenortskih Otoka situacija se potpuno promijenila.

Umjesto potencijalnog okršaja s jednom od tradicionalnih svjetskih sila, Argentinci bi sada mogli igrati protiv pobjednika susreta Zelenortskih Otoka i Saudijske Arabije.

Naravno, na Svjetskom prvenstvu nema lakih protivnika, a upravo su Zelenortski Otoci među najvećim iznenađenjima dosadašnjeg dijela turnira. Ipak, teško je osporiti da takav scenarij na papiru izgleda znatno povoljnije nego mogućnost ranog susreta s Urugvajem ili Španjolskom.

Zbog toga mnogi analitičari upravo Argentinu smatraju jednim od najvećih dobitnika posljednjeg kola, iako momčad Lionela Messija u tom trenutku nije bila ni na terenu.

