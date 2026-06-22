Svijet se klanja najvećoj senzaciji SP-a: 'Tko bi to vjerovao?'

čudo

Svijet se klanja najvećoj senzaciji SP-a: 'Tko bi to vjerovao?'

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 02:24
  • Objavljeno 22.06.2026 u 02:24
Zelenortski otoci - Urugvaj
Zelenortski otoci - Urugvaj Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Zelenortski Otoci više nisu samo simpatični debitant na Svjetskom prvenstvu. Nakon remija sa Španjolskom zaustavili su i Urugvaj, odigrali 2:2 protiv dvostrukog svjetskog prvaka i pretvorili svoju prvu mundijalsku avanturu u jednu od najvećih priča turnira.

Prije početka prvenstva malo tko ih je vidio kao reprezentaciju koja može ozbiljno poremetiti planove velikanima. Nakon dva kola imaju dva boda protiv Španjolske i Urugvaja, prvi gol u povijesti SP-a i utakmicu protiv Saudijske Arabije u kojoj će igrati za plasman u nokaut-fazu.

Svjetski mediji zato s razlogom pišu o novoj senzaciji.

Francuski L’Équipe naglašava da je Cabo Verde, nakon ‘herojskog remija’ protiv Španjolske, ponovno iznenadio i zaustavio još jednog svjetskog prvaka. U tekstu posebno ističu nevjerojatan rasplet skupine i pitaju se: ‘Tko bi to vjerovao?’ - jer debitant sada ima stvarne šanse izboriti šesnaestinu finala.

The Guardian priču opisuje kao nastavak bajke Zelenortskih Otoka. Britanski list ističe njihovu ‘izvanrednu otpornost i taktičku disciplinu’, naglašavajući da ovo više ne izgleda kao slučajnost. Nakon Španjolske, i Urugvaj je osjetio koliko je teško slomiti momčad koja igra bez kompleksa, ali s jasnim planom.

The Sun je, očekivano, otišao najdramatičnijim putem. U prvi plan stavio je veliku pogrešku Fernanda Muslere, navodeći da je ona jednog od najvećih autsajdera turnira gurnula u ogromnu šansu za nokaut-fazu. Istodobno su istaknuli povijesni trenutak Kevina Pine, koji je zabio prvi gol Zelenortskih Otoka u povijesti Svjetskih prvenstava.

Španjolska Cadena SER također piše o velikom iznenađenju i naglašava da remi dodatno komplicira situaciju Urugvaju. Posebno izdvajaju Pinin gol iz slobodnog udarca, ali i činjenicu da je Cabo Verde ponovno pokazao karakter nakon što je Urugvaj u završnici prvog poluvremena preokrenuo utakmicu.

Da ovo nije bilo samo puko preživljavanje autsajdera, pokazuje i statistika koju donosi ESPN. Urugvaj je imao veći posjed lopte i više ukupnih pokušaja, ali Zelenortski Otoci imali su više udaraca u okvir gola. Drugim riječima, debitant nije samo čekao čudo - aktivno ga je stvarao.

Zelenortski Otoci sada imaju ono što nitko nije očekivao: bod protiv Španjolske, bod protiv Urugvaja i priliku da u zadnjem kolu protiv Saudijske Arabije naprave rezultat koji bi prije turnira zvučao gotovo nestvarno.

Ovo više nije samo lijepa priča o maloj reprezentaciji koja je prvi put došla na SP. Ovo je priča o momčadi koja je protiv dva svjetska prvaka ostala neporažena i natjerala najveće svjetske medije da joj se naklone.

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