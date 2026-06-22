Evo što je rekao šokirani Marcelo Bielsa nakon kiksa protiv Zelenortskih Otoka

sp u nogometu

Evo što je rekao šokirani Marcelo Bielsa nakon kiksa protiv Zelenortskih Otoka

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 02:50
  • Objavljeno 22.06.2026 u 02:50
Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
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Urugvaj je nakon 2:2 dodatno zakomplicirao svoju situaciju u skupini. Nakon remija sa Saudijskom Arabijom u prvom kolu, sada nije uspio pobijediti ni debitanta na Svjetskom prvenstvu, pa će prolaz morati tražiti u zadnjem kolu protiv Španjolske.

Nakon utakmice Marcelo Bielsa nije tražio alibi. Urugvajski izbornik priznao je da je njegova momčad nakon preokreta izgubila kontrolu nad susretom i prestala dovoljno pritiskati Zelenortske Otoke.

‘Presudno je bilo to što smo prepustili kontrolu nad utakmicom. Dok smo se dobro branili, utakmica nam je dopuštala da napravimo razliku. Ali kad smo izgubili inicijativu, razlike su se smanjile. Najbolje bi bilo da smo nastavili pritiskati suparnika’, rekao je Bielsa.

Ta izjava dobro opisuje ono što se dogodilo u Miamiju. Urugvaj je nakon zaostatka uspio preokrenuti u završnici prvog poluvremena i činilo se da će iskustvom slomiti debitanta. No Zelenortski Otoci nisu se raspali. Naprotiv, u nastavku su ponovno uhvatili ravnotežu, zabili za 2:2 i izborili još jedan povijesni bod.

Za njih sada slijedi utakmica života protiv Saudijske Arabije, u kojoj će igrati za nokaut-fazu. Urugvaj, s druge strane, protiv Španjolske više nema pravo na krivi korak.

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