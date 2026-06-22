Nitko nije želio ovaj rekord, a sada ga drži legendarni vratar

Urugvajski vratar Fernando Muslera upisao se u povijest Svjetskih prvenstava, ali na način koji sigurno nije priželjkivao.

Iskusni čuvar mreže postao je igrač s najviše pogrešaka koje su izravno dovele do pogodaka na svjetskim prvenstvima još od 1966. godine.

Muslera sada na kontu ima četiri takve pogreške, čime je samostalno preuzeo vrh neslavne ljestvice.

Prije posljednjeg Svjetskog prvenstva dijelio je prvo mjesto s nekoliko poznatih vratara, no novom pogreškom odvojio se od konkurencije i postao rekorder u kategoriji koju bi svaki vratar najradije izbjegao.

Iza njega su ostali legendarni saudijski vratar Mohammed Al-Deayea, australski reprezentativac Mark Schwarzer i njemačka ikona Manuel Neuer, koji su tijekom karijera na svjetskim prvenstvima upisali po tri pogreške koje su završile pogocima protivnika.

Posebno je zanimljivo da se na popisu nalazi i Neuer, kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih vratara u povijesti nogometa. To pokazuje koliko su pogreške vratara na najvećoj pozornici često pod povećalom i koliko dugo ostaju zapamćene.

Muslera je godinama bio jedan od simbola urugvajske reprezentacije te je branio na više svjetskih prvenstava, no ovaj će rekord zasigurno ostati jedno od manje ugodnih poglavlja njegove bogate karijere.

U svijetu nogometa vratari često postaju heroji, ali ponekad ih jedna pogreška prati godinama. U Muslerinom slučaju, sada ih je dovoljno za rekord koji nitko ne želi držati.