NEZAUSTAVLJIV

Utakmica karijere BiH dragulja: Bajraktarević upisao nastup za pamćenje

N.M.

23.04.2026 u 22:57

Esmir Bajraktarević Izvor: EPA / Autor: BAS CZERWINSKI
PSV je u utakmici 31. kola nizozemske Eredivisie sa 6:1 razbio Zwolle.

Ključnu ulogu u uvjerljivoj pobjedi PSV-a imao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. Napadač rođen u Sjedinjenim Američkim Državama najprije je dvaput asistirao Ricardu Pepiju, a potom sudjelovao i kod autogola Simona Gravesa.

Sjajnu izvedbu 21-godišnjak je okrunio u 73. minuti, kada je preciznim udarcem s distance pogodio za 4:1 domaće momčadi, koja je ranije već osigurala naslov prvaka Nizozemske. Bio je to njegov prvi prvenstveni pogodak još od 23. kolovoza 2025. i ukupno treći u ligi.

Bajraktarević se tu nije zaustavio - u 83. minuti ponovno je zatresao mrežu i lijevom nogom sjajno zabio za konačnih 6:1. Sjajne poteze reprezentativca BiH pogledajte OVDJE.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

