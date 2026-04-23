Utakmica karijere BiH dragulja: Bajraktarević upisao nastup za pamćenje

Ključnu ulogu u uvjerljivoj pobjedi PSV-a imao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević . Napadač rođen u Sjedinjenim Američkim Državama najprije je dvaput asistirao Ricardu Pepiju, a potom sudjelovao i kod autogola Simona Gravesa .

Sjajnu izvedbu 21-godišnjak je okrunio u 73. minuti, kada je preciznim udarcem s distance pogodio za 4:1 domaće momčadi, koja je ranije već osigurala naslov prvaka Nizozemske. Bio je to njegov prvi prvenstveni pogodak još od 23. kolovoza 2025. i ukupno treći u ligi.

Bajraktarević se tu nije zaustavio - u 83. minuti ponovno je zatresao mrežu i lijevom nogom sjajno zabio za konačnih 6:1.