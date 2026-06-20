TPORTAL NA MUNDIJALU

Usred Toronta prodaje se hrvatski dres: Jeftiniji je nego u Hrvatskoj

Iz Toronta Niko Matičević

20.06.2026 u 19:18

Hrvatski dres u Torontu
Hrvatski dres u Torontu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal
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Hrvatska još više od tri dana čeka na svoju utakmicu drugog kola na Svjetskom prvenstvu.

Izabranici Zlatka Dalića će se 24. lipnja u 1 ujutro po hrvatskom vremenu sastati s Panamom u Torontu. Do tada ima još dosta vremena, ali je ekipa tportala već stigla u Toronto.

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Nekoliko dana prije utakmice šetnja Torontom dovela nas je do dućana Sport Chek. Kao što samo ime sugerira, dućan je pun razne sportske opreme, a dominiraju najpopularniji sportovi.

Sport Chek
Sport Chek Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal

Tako je dućan pun raznih košarkaških, hokejaških i bejzbolskih dresova. Ipak, u Sport Cheku su se pripremili za Svjetsko prvenstvo te su se opremili raznim nogometnim dresovima.

Nogometni dresovi
Nogometni dresovi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal

U razgovoru s Davidom, objasnio nam je da inače nemaju toliku količinu nogometnih stvari, ali su se prilagodili. Ono nama zanimljivije, pronašli smo kraj same blagajne. Tamo se nalazio dres hrvatske nogometne reprezentacije.

Još zanimljivije, originalna replika dresa hrvatske reprezentacije košta 135 kanadskih dolara. Kada se to preračuna u eure, dođemo do cijene od otprilike 83 eura. Za usporedbu, na HNS-ovom webshopu ta vrsta hrvatskog dresa košta 110 eura.

Hrvatski dres u Torontu
Hrvatski dres u Torontu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal

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