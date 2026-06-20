Službeno: Zrinjski prodao ključnog igrača u Poljsku

Poljski klub službeno je potvrdio dolazak 22-godišnjeg hrvatskog stopera iz Zrinjskog Mostara, s kojim je Dujmović prošle sezone imao važnu ulogu u momčadi Igora Štimca .

Wieczysta je objavila da Dujmović dolazi na temelju trajnog transfera te da je potpisao dvogodišnji ugovor, uz opciju produljenja suradnje za još jednu godinu. U novom klubu nosit će broj 55.

Poljski klub ovako je objavio transfer:

‘Duje Dujmović postao je novi igrač Wieczyste Kraków. 22-godišnji hrvatski branič stigao je u naš klub iz Zrinjskog Mostara na temelju trajnog transfera. Potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu godinu.

Dujmović igra na poziciji središnjeg braniča. U dosadašnjoj karijeri predstavljao je NK Solin, HNK Rijeku, HNK Šibenik i Zrinjski Mostar.

U klub iz Bosne i Hercegovine preselio je u siječnju 2025. godine iz HNK Rijeke. U dresu Zrinjskog nastupao je u ligaškim natjecanjima i europskim kupovima.

U Wieczystoj će Duje Dujmović igrati s brojem 55.

Duje, dobrodošao u Wieczystu!’

Dujmović je u Zrinjski stigao iz Rijeke i vrlo brzo postao važan dio momčadi. Riječ je o stasitom stoperu, fizički moćnom igraču koji je Štimcu davao stabilnost u zadnjoj liniji, a priliku je dobivao i u domaćem prvenstvu i u europskim utakmicama. Ukupno je odigrao 30 utakmica uz dva gola prošle sezone.

Za Dujmovića je ovo novi izazov nakon dobre epizode u Mostaru. U Zrinjskom je bio jedan od važnih igrača u obrani, a trener Štimac je čak rekao da bi ga preporučio izborniku Zlatku Daliću u reprezentaciji.