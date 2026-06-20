Sve je spremno: Ivica Olić otkrio hrvatski plan za Panamu

novi izazov slijedi

Sve je spremno: Ivica Olić otkrio hrvatski plan za Panamu

  • M.Š
  • Zadnja izmjena 20.06.2026 18:50
  • Objavljeno 20.06.2026 u 18:52
Ivica Olić
Ivica Olić Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev
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Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za 2. susret na Svjetskom prvenstvu nakon poraza od Engleske rezultatom 4:2.

Sljedeća na redu je Panama, a utakmica je na rasporedu 24. lipnja od 1 sat poslije ponoći. Sada je izbornikov asistent Ivica Olić objasnio pristup za tu utakmicu:

'Sigurno ćemo od prve minute željeti uzeti posjed, biti dominantni i visokim presingom napraviti pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol', rekao je za 24 Sata.

Posebno se dotaknuo Petra Muse koji je zabio protiv Engleske: 'Mislim da je za napadača jako važno da je zabio jer će s tim golom dobiti dodatno samopouzdanje, kao i cijela ekipa. U napadu stvarno imamo slatke brige u napadu jer su sva tri igrača, uz Kramarića, u dobroj formi u svojim klubovima.'

Što se tiče primljenih golova iz prekida, rekao je: 'Takvi primljeni golovi su stvar koncentracije i karaktera. Nakon prvog gola više nismo stajali na pozicijama koje smo se dogovorili, ali sada to analiziramo i imamo dovoljno vremena za ispravak prije Paname.'

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