Jedan igrač Portugala stao je u obranu Ronalda: 'Neki ne žele da pobijedimo...'

Momčad Roberta Martíneza odigrala je samo 1:1 protiv autsajdera skupine K, a nakon utakmice uslijedile su žestoke kritike javnosti, posebno na račun Cristiana Ronalda .

Ronaldo je na svom šestom Svjetskom prvenstvu krenuo blijedo, bez pravog učinka i bez udarca u okvir gola, zbog čega se u Portugalu ponovno otvorila velika rasprava o njegovoj ulozi u reprezentaciji. Dio medija i navijača smatra da Portugal više ne smije biti toliko vezan za 41-godišnjeg kapetana, dok njegovi braniči tvrde da mu momčad ne pruža dovoljno podrške.

U njegovu obranu sada je stao Diogo Dalot. Portugalski branič obratio se novinarima uoči utakmice protiv Uzbekistana i poručio da je momčad jedinstvena, unatoč kritikama koje su se sručile na nju nakon kiksa protiv DR Konga.

‘Kritike će doći, ali naša poruka je da milijuni ljudi žele da Portugal pobijedi, a postoje i oni koji ne žele da Portugal pobijedi’, rekao je Dalot.

Dodao je da je dovoljno dugo u nogometu da zna kako su kritike sastavni dio posla: ‘Već sam neko vrijeme u nogometu i znam da su kritike dio procesa. Ne možemo bježati od toga. Ali postoji i konstruktivna kritika’, rekao je.

Dalot nije želio imenovati ljude na koje se referira, ali je ponovio da postoji dio javnosti koji, prema njegovu mišljenju, kao da čeka portugalski neuspjeh: ‘Ne mogu reći jednu ili dvije osobe, ali postoje ljudi koji ne žele da Portugal pobijedi. Moj posao je izaći na teren, igrati i poslati poruku da je skupina jaka i ujedinjena unatoč rezultatu. Momčad želi biti bolja’, poručio je.

Posebno se osvrnuo na Ronalda, koji je nakon remija s DR Kongom bio pod najvećim povećalom: ‘Svi su svjesni Cristianove sposobnosti da se nosi s kritikama. S obzirom na ono što ljudi dijele, kritike su dio njegova okruženja’, rekao je Dalot.

'Naše mišljenje o njemu nije se promijenilo'

Zatim je jasno naglasio da se u svlačionici ništa nije promijenilo kada je riječ o odnosu prema kapetanu: ‘Pritisak je dio natjecanja na ovoj razini. Naše mišljenje o njemu nije se promijenilo. On će uvijek biti spreman pomoći i predstavljati svoju zemlju’, dodao je.

Dalot je otkrio i da su portugalski igrači svjesno odlučili smanjiti izloženost društvenim mrežama i kritikama tijekom turnira: ‘Ne otkrivajući previše iz naših privatnih razgovora, prije Svjetskog prvenstva razgovarali smo o društvenim mrežama i kritikama’, rekao je.

Objasnio je da je to posebno važno u momčadi u kojoj je Ronaldo: ‘Kada imaš ovakvu momčad, posebno s Cristianom u njoj, moraš naučiti nositi se s kritikama koje nisu normalne. Zato se momčad odrezala od kritika na društvenim mrežama’, poručio je.

Portugal nakon remija protiv DR Konga sada mora reagirati protiv Uzbekistana. Dalot smatra da je dobro što se kiks dogodio na početku turnira, jer momčad još ima vremena ispraviti stvari: ‘Pozitivno je to što se dogodilo rano. Što se ranije dogode zastoji, lakše nam je ubiti tu temu i nastaviti dalje’, zaključio je.

Portugal je u turnir ušao kao jedan od favorita, ali prva utakmica pokazala je ozbiljne probleme. Igra je bila spora, predvidljiva i bez dovoljno konkretnih lopti prema napadu, a Ronaldo je ostao izoliran. No Dalotova poruka iz portugalskog kampa jasna je: svlačionica stoji zajedno, a Ronaldo i dalje ima podršku suigrača.