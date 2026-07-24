Fury slavio u meču koji nitko nije mogao gledati uživo: Sada čeka Joshuu

Fury je dominirao tijekom cijelog meča, a 46-godišnji Poljak nije ustao sa stolca na početku osme runde. Pobjeda je zato upisana kao prekid nakon sedme runde. Britancu je to bila 36. pobjeda u profesionalnoj karijeri.

Borba je održana daleko od uobičajenog sjaja velikih boksačkih priredbi, pred nekih 1500 gledatelja. Nije bila izravno prenošena ni na jednoj televizijskoj ili internetskoj platformi, nego je snimana za treću sezonu Netflixova reality showa 'At Home With The Furys'.

Fury odradio svoj dio posla

Ovom pobjedom Fury se dodatno približio dugo očekivanom britanskom spektaklu protiv Anthonyja Joshue.

Joshua u subotu u Džedi izlazi u ring protiv Albanca Kristiana Prenge. Pobijede li oba britanska teškaša u svojim povratničkim mečevima, mogla bi biti uklonjena jedna od posljednjih prepreka dogovoru njihova velikog okršaja.

'Ja sam večeras prošao svoj test. Vidjet ćemo može li on proći svoj', poručio je Fury nakon pobjede.

Mnogi su očekivali da će odmah nakon meča otputovati u Saudijsku Arabiju i uživo pratiti Joshuinu borbu. Pojavila se i mogućnost da dvojica Britanaca nakon eventualne Joshuine pobjede uđu u ring i najave dugo iščekivani obračun.

Fury je, međutim, objasnio da ne planira putovati u Džedu.

'Moram se suočiti sa suprugom. Kad stignem kući, čeka me glačanje. Posljednjih šest od sedam mjeseci uglavnom sam bio odsutan', našalio se.

'Ne idem u Džedu. Vraćam se supruzi i djeci. Moram se ponovno posložiti, a nadam se da ćemo sljedećeg tjedna potpisati ugovor za veliku borbu', dodao je britanski boksač.

Još se ne zna gdje bi se borili

Mjesto mogućeg meča Furyja i Joshue još nije potvrđeno. U javnosti se spominju Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, ali službeni dogovor zasad nije objavljen.

'Ići ćemo kamo god trebamo. Tko zna? Možda Las Vegas, New York, Irska ili London. Nitko još ne zna gdje će se borba održati', rekao je Fury.

Prije bilo kakve službene najave Joshua mora pobijediti Prengu. Britanac je uoči meča odbio detaljnije govoriti o Furyju, naglasivši da je potpuno usredotočen na suparnika koji ga čeka u Džedi.