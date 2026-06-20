Potresna ispovijest čovjeka koji je spasio boks: 'Uskoro možda neću znati kako se zovem'

Saudijski dužnosnik i predsjednik General Entertainment Authorityja Turki Alalshikh (44) otkrio je da boluje od tumora hipofize te priznao kako ga najviše zabrinjava mogućnost gubitka pamćenja.

Alalshikh je posljednjih godina postao jedna od najutjecajnijih osoba u borilačkom sportu. Upravo je zahvaljujući njegovu angažmanu organiziran niz spektakularnih mečeva za koje se dugo smatralo da ih je nemoguće dogovoriti, a boksačka scena ponovno je privukla pozornost milijuna navijača diljem svijeta.



No iza velikih uspjeha krije se teška osobna priča.

'Želim nešto napraviti prije nego što izgubim pamćenje. Bojim se da ću 2028. ili 2029. godine zaboraviti svoje ime', poručio je Alalshikh, otkrivši koliko ga zabrinjava razvoj bolesti.

Unatoč zdravstvenim problemima, ne namjerava se povući. Štoviše, otkrio je i svoju najveću želju koju želi ostvariti dok još aktivno sudjeluje u svijetu boksa.

'Dat ću sve od sebe da uskoro organiziram sastanak između moje braće Dane Whitea, Nicka Khana, Franka Warrena, Eddieja Hearna te mojih partnera i prijatelja iz DAZN-a kako bismo sklopili mir i napravili revoluciju u boksu', rekao je.

Dodao je kako se nada da će ljubitelji boksa 'vidjeti bijeli dim iz dimnjaka', aludirajući na povijesni dogovor koji bi mogao zauvijek promijeniti budućnost ovog sporta.

Otkako je preuzeo ključnu ulogu u organizaciji najvećih boksačkih događaja, Alalshikh je uspio okupiti najveće zvijezde današnjice. Pod njegovim pokroviteljstvom održani su spektakli u kojima su nastupali Tyson Fury, Oleksandr Usik, Anthony Joshua, Daniel Dubois, Dmitrij Bivol, Artur Beterbijev, Canelo Alvarez i brojni drugi vrhunski borci.

Riyadh Season u međuvremenu je postao sinonim za najveće boksačke priredbe na svijetu, dok je Saudijska Arabija izrasla u jedno od najvažnijih središta profesionalnog boksa.

Mnogi boksači upravo njemu zahvaljuju najveće zarade svojih karijera, a brojni promotori i navijači smatraju da je upravo Alalshikh bio ključna osoba koja je prekinula dugogodišnje podjele i vratila boks među najpraćenije sportove svijeta.

Zato je njegova iskrena ispovijest o bolesti snažno odjeknula među ljubiteljima boksa, koji se nadaju da će uspjeti ostvariti svoju posljednju veliku misiju – ujediniti sport koji je pomogao preporoditi.