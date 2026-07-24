Hrvatski reprezentativac pred senzacionalnim transferom u Benficu?

Šutalo se nalazi na popisu želja lisabonskog kluba, objavio je novinar portugalskog CNN-a Bruno Andrade. Benfica još nije poslala službenu ponudu, ali situacija bi se mogla promijeniti nakon očekivanog odlaska njezina stopera Antónija Silve.

Portugalski reprezentativac vrlo je blizu prelaska u Bournemouth. Prema pisanju portugalskog lista A Bola, dva kluba približila su se dogovoru, a Benfica bi od transfera trebala zaraditi oko 20 milijuna eura. Nakon njegove prodaje klub iz Lisabona namjerava krenuti po novog središnjeg braniča, a jedan od glavnih kandidata upravo je Šutalo.

Ajax čeka odgovarajuću ponudu

Šutalo je član Ajaxa od ljeta 2023. godine, kada je u Amsterdam stigao iz Dinama. S nizozemskim klubom potpisao je petogodišnji ugovor, koji vrijedi do 30. lipnja 2028. godine.

Prema Transfermarktu, njegova trenutačna tržišna vrijednost iznosi 12 milijuna eura. Za Ajax je dosad odigrao 108 utakmica, no nizozemski mediji već su ranije pisali da je hrvatski stoper među igračima koje bi klub mogao prodati tijekom ljetnog prijelaznog roka.

Ajax navodno ne inzistira na Šutalovu odlasku pod svaku cijenu, ali spreman je razmotriti odgovarajuću ponudu. Sportski direktor Jordi Cruyff radi na preoblikovanju momčadi, a hrvatski reprezentativac jedan je od igrača na kojima bi klub mogao zaraditi ozbiljan iznos.

Šutalo nije nastupio u Ajaxovoj pobjedi 4:1 protiv Vojvodine u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu jer je nakon Svjetskog prvenstva još bio na odmoru.

Benfica zasad nije poslala službenu ponudu, pa će nastavak priče ovisiti ponajprije o završetku transfera Antónija Silve u Bournemouth. Ako taj posao bude zaključen, portugalski velikan mogao bi vrlo brzo krenuti u konkretnu akciju za hrvatskog stopera.