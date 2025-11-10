Umro je jedan od najvećih ikad u povijesti NBA lige! Bio je član Kuće slavnih i kao igrač i kao trener

Lenny Wilkens, član Košarkaške kuće slavnih, preminuo je u nedjelju u 88. godini života, potvrđeno je iz njegove obitelji, no uzrok smrti nije naveden. Wilkens je bio jedan od rijetkih koji je ušao u Kuću slavnih kao igrač i trener, a uz njega to je uspjelo još samo Tom Heinsohn, Bill Russell, Bill Sharman i John Wooden.

Tijekom svoje uspješne igračke karijere (1960-1975), Wilkens je devet puta bio izabran u All-Star momčad. Godine 1989. uvršten je u Košarkašku kuću slavnih kao igrač. Nastupao je za St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers i Portland Trail Blazers, a tijekom karijere ostvarivao je prosjek od 16,5 koševa i 6,7 asistencija po utakmici.

Nakon završetka igračke karijere, Wilkens je prešao u trenerske vode i s Seattle SuperSonicsima 1979. godine osvojio NBA naslov. Trenerski je vodio i Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors i New York Knickse. U 32 sezone trenerskog rada ostvario je 1.332 pobjede, što je bio rekord do 2004. godine. Po broju pobjeda ispred njega su jedino Gregg Popovich (1.390) i Don Nelson (1.335).

Godine 1998. Wilkens je ponovo uvršten u Košarkašku kuću slavnih, ali ovog puta kao trener. NBA povjerenik Adam Silver izjavio je da je Wilkens bio uzor i simbol svega najboljeg što NBA liga predstavlja.



'Lenny Wilkens bio je član Košarkaške kuće slavnih kao igrač i trener, te jedan od najpoštovanijih ambasadora košarke. Četiri godine prije svoje smrti bio je izabran među 75 najboljih igrača i 15 najboljih trenera svih vremena u NBA ligi. Njegova postignuća, uključujući dvije zlatne olimpijske medalje i NBA naslov, samo su dio njegovog naslijeđa. Uz košarku, impresivna je bila i njegova posvećenost zajednici u Seattleu', poručio je Silver, dodajući da je Wilkens svojim radom i integritetom utjecao na mnoge generacije mladih igrača i trenera.