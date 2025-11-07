NBA za manje od dvije godine dolazi u Europu: Ovo je 12 gradova koji će imati predstavnika

Detalji se postupno otkrivaju, a George Aivazoglou, generalni direktor NBA-e za Europu i Bliski istok, potvrdio je koje će gradove predstavljati stalne momčadi.

U razgovoru za La Gazzettu dello Sport Aivazoglou je naveo prvih 12 gradova sudionika: Madrid, Barcelonu, Milano, Rim, London, Manchester, Pariz, Lyon, Berlin, München, Atenu i Istanbul. Još četiri mjesta bit će dodijeljena prema sportskim kriterijima – jedno pobjedniku FIBA-ine Lige prvaka, a preostala tri kroz nacionalna prvenstva.

Iznenađenje predstavlja uključivanje gradova s manjom košarkaškom tradicijom, poput Manchestera, no NBA je potvrdio da surađuje s financijski moćnim nogometnim klubovima poput Manchester Cityja i Paris Saint-Germaina. Među partnerima će biti i najveći europski sportski brendovi poput Real Madrida, Barcelone, Bayerna, Milana i Intera.

S druge strane, u planu nema mjesta za stalnu momčad iz Beograda, iako je riječ o jednom od najvažnijih košarkaških središta u Europi. Partizan i Crvena zvezda bilježe najveću posjećenost u Euroligi, s oko 20 tisuća gledatelja po utakmici, a jedini način da sudjeluju bio bi kroz ABA ligu ili FIBA-inu Ligu prvaka.

U budućnosti se razmatra i suradnja između NBA-e i njezine europske divizije na zajedničkim projektima. Među idejama je mogućnost da europske momčadi sudjeluju u NBA Cupu, a spominje se i organizacija klupskog Svjetskog prvenstva po uzoru na nogometni turnir FIFA-e.