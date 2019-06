U tom dijelu Južne Amerike i danas se klanjaju bivšem hrvatskom izborniku; jedini u povijesti koji im je priuštio tu sreću

Hrvatski nogometni stručnjak i nekadašnji izbornik Mirko Jozić, koji je 1991. godine s čileanskim Colo-Colom osvojio južnoameričko natjecanje Copa Libertadores, čime je postao najuspješniji trener tog kluba, priključio se u četvrtak 28. obljetnici proslave naslova porukom iz Hrvatske

'Jozić je obilježio jedno povijesno razdoblje kluba. Odveo nas je na tron Cope Libertadores, a također i do naslova u nacionalnom prvenstvu', rekao je bivši napadač Luis Perez za ADN Sports.

Colo-Colo je 1991. godine pobijedio paragvajsku Olimpiju u finalu sa 1:0. To je jedini put da je to natjecanje osvojio jedan klub iz Čilea, a Jozić je jedini europski trener koji je osvojio južnoameričku Ligu prvaka.

'Današnje generacije mladih su se bitno promijenile. Mi smo znali odigrati na tisuće uličnih utakmica svakog tjedna. Danas se po ulicama više ne igra. To je kompleksna tema koju bi trebalo analizirati. Nadam se da ćemo pronaći rješenje za naš nogomet', zaključio je taj bivši napadač.

Na obljetnicu se oglasila i Lana Jozić, kćer Mirka Jozića.

'Svake godine je osjećaj sve snažniji. I to ne zato što živimo od prošlosti već zato što živimo s ovim osjećajem kojeg nosimo u srcima prema ovom klubu. To se nikada neće promijeniti jer samo Colocolino (pristaša Colo-Cola) to može razumjeti', napisala je preko društvenih mreža.

'Ponosna sam što sam dijelom ove velike povijesti. Čast mi je što danas mogu govoriti svojoj djeci da je njihov djed bio jedan od velikana našeg kluba', dodala je.

Mirko Jozić je prethodno, 1987. godine, u Čileu bio osvojio Svjetsko prvenstvo s mladom reprezentacijom Jugoslavije za koju su tada igrali Zvonimir Boban, Davor Šuker, Igor Štimac, Robert Jarni, Robert Prosinečki i Dubravko Pavličić.

Od 2000. do 2002. je vodio i hrvatsku reprezentaciju s kojom je nastupio na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine.