U susjedstvu zavladalo totalno razočaranje; slovenski rukometaši nisu birali riječi; evo koga krive za poraz

Slovenska rukometna reprezentacija poražena je od Mađarske 28:29 te si je tako zakomplicirala situaciju na rukometnom Euru u borbi za polufinale natjecanja. Njezini igrači nisu skrivali razočaranje

Sve što su dobro napravili na ovom prvenstvu naši susjedi pokvarili su utakmicu s Mađarima, a za to krive – sebe.

'Zaslužili smo poraz i sami smo si za to krivi. Igrali smo slabo, nezrelo u drugom ijelu pa sam tužan i razočaran. Izgubiti utakmicu zbog vlastite gluposti je zaista bolno. Nismo pokazali pravu igru u napadu, a o obrani da ne govorim. Primili smo 29 golova, od toga 16 u prvom poluivrvemenu i to nismo smjeli dozvoliti. To nismo dopustili ni boljim reprezentacijama na prvenstvu', izjavio je prvi strijelac protiv Mađara s osam golova Jure Dolenec.