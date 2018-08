U Splitu okončana državna završnica 22. Plazma Sportskih igara mladih

Više od 2000 mladih sportaša okupilo su se u Splitu na državnoj završnici najmasovnijeg amaterskog sportskog događanja u Europi...

Velika državna završnica Plazma Sportskih igara mladih održala se u Splitu od 29. srpnja do 11. kolovoza i pretvorila Split u središte sporta Hrvatske. Igralo, se navijalo i družilo na sportskim terenima diljem Splita jer ulog je bio velik: titule državnih prvaka, ali i plasman na veliku međunarodnu završnicu Plazma Sportskih igara mladih.

Jedinstvena je to prilika za sve hrvatske školarce da provedu nezaboravne dane na moru uz osiguran smještaj, prijevoz do Splita i transfer do natjecanja, sve uz nadzor organizatora. '

'Super nam je u Splitu jer se natječemo i družimo s ekipama iz cijele Hrvatske, a danas nam je slobodan dan pa smo se već četiri puta okupali', podijelila je vesela ekipa iz Slavonskog Broda koja se natjecala u odbojci.

Plazma Sportske igre mladih već 22. godine organiziraju sportska natjecanja za djecu od 6 do 18 godina starosti. Osim propagiranja sporta i sportskog načina života kroz svoje programe rade aktivno na edukaciji djece o svim sferama održivog razvoja. Edukativni korneri o važnosti recikliranja i očuvanja okoliša pratili su sva događanja Turneja radosti Plazma Sportskih igara mladih koja su se održala ove godine u 17 gradova diljem Hrvatske.