Saznali smo prvake Hrvatske na odbojkaškom turniru Sportskih igara mladih 2018.

Mladi sportaši iz cijele Hrvatske natječu se na državnoj završnici Plazma sportskih igara mladih u Splitu do 11. kolovoza...

Nakon odbojke na red će doći i državne završnice za ostale sportove u sustavu Plazma Sportskih igara mladih koje će se razigravati po sportskim terenima dijem Splita:

Odbojka na pijesku, Hrvatska pošta Cup u tenisu i mali nogomet (2007. godište): 6. - 8. kolovoz

HEP turnir u rukometu, stolni tenis i Kinder turnir u košarci: 9. - 11. kolovoz

Jedinstvena je to prilika za sve hrvatske školarce da provedu nezaboravne dane na moru uz osiguran smještaj, prijevoz do Splita i transfer do natjecanja, sve uz nadzor organizatora.

Plazma Sportske igre mladih su najmasovnija sportska manifestacija u Europi koja pruža priliku djeci osnovnih i srednjih škola da potpuno besplatno od travnja do kolovoza sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima u 10 sportova (mali nogomet, Kinder turnir u košarci, HEP turnir u rukometu, odbojka, Hrvatska pošta Cup u tenisu, stolni tenis, odbojka na pijesku, šah, graničar i atletika).

Plazma Sportske igre mladih su u 22. godine postojanja okupile više od 1.500,000 djece sportaša. Sve najbolje od Plazma Sportskih igara mladih možete pratiti na Facebook stranicama: “Sportske igre mladih”: https://www.facebook.com/sportske.igre.mladih/ i instagramu: igremladih_hr: https://www.instagram.com/igremladih_hr/