NK Adriatic iz Splita prvaci su Hrvatske u malom nogometu

Split je u protekla dva dana postao centar Hrvatske u malom nogometu. Sportaši amateri iz cijele Hrvatske okupili su se na državnoj završnici u turnira u malom nogometu u Splitu Plazma Sportskih igara mladih. Turnir se razigravao 7. kolovoza na terenima FESB Kampusa u Splitu, dok je 8. srpnja bio rezerviran za utakmicu za treće mjesto i veliko finale...

Prvo polufinale igrale su ekipe Kanfanar iz Kanfanara protiv Željezničara iz Slavonskog Broda, a mali Brođani su se plasirali u finale rezultatom 0:2. Drugi finalist tražio se u dvoboju Adriatic iz Splita protiv No Limit iz Virovitice. Ponovljeni rezultat od 2:0 bio je na strani domaćina iz Splita. No Limit su se uspjeli vratiti u utakmicu za treće mjesto i osvojiti broncu rezultatom 3:1.

Finale je bilo dostojno jakih ekipa koje su se prijavile na turnir, a ekipa Adriatic slavila je na svom terenu i zasluženo osvojila prvenstvo Hrvatske rezultatom 3:0. Nakon turnira održana je svečana dodjela medalja koje su ekipama podijelili Tomislav Gudić, direktor natjecanja Plazma Sportskih igara mladih i Gabrijel Crnković, voditelj turnira. Turnir je bio primjer fair play igre i sportske borbe za pobjedu jer ulog je bio i plasman na međunarodnu završnicu u Splitu koja će se održati od 20. do 25. kolovoza u Splitu.

Na velikom Međunarodnom finalu sudjelovat će državni prvaci iz Srbije, BiH i Hrvatske. Nakon malog nogometa na državnoj završnici slijede HEP turnir u rukometu, stolni tenis i Kinder turnir u košarci koji će se održati od 9. do 11. kolovoza.

Jedinstvena je to prilika za sve hrvatske školarce da provedu nezaboravne dane na moru uz osiguran smještaj, prijevoz do Splita i transfer do natjecanja, sve uz nadzor organizatora.