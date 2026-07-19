Francuz je nestvarnim turnirom prestigao Pelea: Ušao je u povijest SP-a

Krilni napadač Francuske i Bayerna u utakmici za treće mjesto protiv Engleske upisao je šestu asistenciju na turniru. Olise je u 49. minuti pravodobno proigrao Kyliana Mbappea , a francuski kapetan izašao je sam pred engleskog vratara i mirno zatresao mrežu.

Naime, samo su dvojica nogometaša od 1966. godine, otkako se asistencije na svjetskim prvenstvima sustavno bilježe, u jednom izdanju turnira upisala više od pet asistencija. Pele ih je imao šest na Svjetskom prvenstvu 1970. godine, na kojem je Brazil osvojio naslov prvaka, a njegov je pothvat čak 56 godina poslije izjednačio Olise.

Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je 24-godišnjem Francuzu ovo bio prvi nastup na svjetskim prvenstvima. Već je prije posljednje utakmice Francuske s pet asistencija bio vodeći dodavač turnira, ispred Brune Guimaraesa, Brahima Diaza, Martina Odegaarda i Lionela Messija.

Olise je nedugo zatim uspio nadmašiti Pelea. U 66. minuti utakmice ponovno je asistirao Mbappeu za sedmu asistenciju i samostalno mjesto na vrhu.