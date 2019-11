U Juventusu se odigrava prava drama; Cristiano Ronaldo izbačen iz momčadi za utakmicu s Atalantom

U 13. kolu Serie A Juventus u subotu (23. studenog) u Bergamu igra derbi s Atalantom. No, u svlačionici 'stare dame' opasno se zakuhalo jer je trener Maurizio Sarri iz momčadi koju vodi na ovo gostovanje neočekivano izostavio Cristiana Ronalda

'Cristiano ima problema s ozljedom koljena', pojasnio je tada Sarri, no nije to djelovalo nimalo uvjerljivo. Pogotovo jer je Ronaldo nakon toga otišao na okupljanje reprezentacije te je za Portugal protiv Litve zabio hat-trick, a potom je još jedan gol zabio Luksemburgu.

Čini se kako su glasine o njegovoj ozljedi 'priče za malu djecu' u koje nitko normalan ne vjeruje. Činjenica je da se Cristiano opasno 'nafurio' na trenera i pitanje je kako će sve to završiti. Iako, Portugalac se s okupljanja reprezentacije oglasio te se ispričao zbog svog ponašanja. No to je bila više protokolarna isprika nego što je bila iskrena...

'Zamijenjen sam na dvije utakmice zaredom, a svi znate da to nikako ne volim. Ali u mojim gestikulacijama ili riječima nakon tih zamjena nema nikakve kontroverze. Pokušavao sam pomoći Juventusu igrajući ozlijeđen, ali čak ni u takvom stanju ne volim kada me se mijenja. Ali razumijem to, jer nisam bio dobro i nisam bio sto posto spreman na tim utakmicama', pokušao je pojasniti Ronaldo.