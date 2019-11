Trener Juventusa zamijenio je Cristiana Ronalda u samom finišu utakmice; nakon svega je zažalio zbog tog poteza

Juventus je u 4. kolu Lige prvaka gostovao u Moskvi kod Lokomotiva. Dobro se domaćin s našim Vedranom Ćorlukom držao, a u 82. minuti kod rezultata 1:1 Maurizio Sarri odlučio je zamijeniti Cristiana Ronalda. 'Stara dama' na kraju je golom u sudačkoj nadoknadi slavila 2:1, ali Ronaldo je bio strašno ljutit...

Malo je utakmica u prebogatoj karijeri Cristiana Ronalda (34) na kojima je - ako u pitanju nije bila ozljeda - morao iz igre prije kraja. Realno, nije da nije bilo takvih utakmica, ali baš u trenucima kad se lomio rezultat, kad je Ronaldova momčad 'lovila' gol i pobjedu. To se baš i nije događalo...

Ali, za sve postoji prvi put. Taj drznik bio je Juventusov trener Maurizio Sarri koji je u 82. minuti utakmice Lige prvaka u gostima kod moskovskog Lokomotiva, pri rezultatu 1:1, izvadio Ronalda, a u igru ubacio Paula Dybalu.

Možda isprva nije razmišljao, no Ronaldo je svom treneru odmah dao do znanja što misli o njegovoj odluci. Bio je Portugalac strašno ljutit, odbio je pozdraviti se s trenerom, samo mu je nešto ljutito dobacio i prošao pored njega iako je ovaj pokušao smiriti tenzije. No, bijesni je Ronaldo samo odmahnuo rukom, prstima prema treneru pokazao 'V' i sjeo na klupu za pričuve. Da pojasnimo, u pojedinim je kulturama 'V' znak za pobjedu, ali u nekima ima isto značenje kao i na našim prostorima popularni 'srednji prst'. Pa neka si sada Sarri misli što je Ronaldo želio poručiti.

Juventus je na kraju ipak slavio, u sudačkoj nadoknadi za 2:1 zabio je Douglas Costa, a Maurizio Sarri morao je na konferenciji za medije odgovarati na neugodna pitanja vezana za odnos s Cristianom Ronaldom.