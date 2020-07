U Interu su ga otpisali, Bayern ga ne želi, ali Ivan Perišić odlazi u još veći klub; ovo će mu biti transfer karijere

Ovu će sezonu Ivan Perišić završiti u redovima Bayerna gdje je stigao na posudbu iz Intera. No, u Milano se naš reprezentativac neće vraćati. Inter ga je već odavno otpisao, a Bayern je odustao od otkupa njegovog ugovora, ali Perišić ne treba strahovati za nastavak karijere, ima dovoljno ponuda najvećih europskih klubova

Prva je ona iz Londona, Jose Mourinho bi ga želio u redovima svog Tottenhama. Problem je u tome što ga prvo želi dovesti na posudbu, a tek potom pregovarati o otkupu, a takva ponuda baš i ne odgovara Interu.

Druga ponuda je još primamljivija jer stiže od bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača koji je preuzeo Monaco. Kovač svoje 'kneževe' planira pojačati, a među najvećim su mu željama Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Klub će sigurno biti vrlo aktivan na tržištu ovog ljeta, a dojam je kako Monaco ima dovoljno novca za otkup Perišićevog ugovora od Intera. Uz to je tu i dodatan motiv - Perišić bi se nakon 10 godina vratio u Francusku gdje je svojedobno bio u Sochauxu, a još je veći onaj da zaigra u paru s Mandžukićem!

No, sve te planove uzdrmao je jedan od najvećih i najbogatijih svjetskih klubova - Manchester United. Da, Ivan Perišić je već nekoliko godina 'na radaru' momčadi s Old Trafforda i sad bi napokon mogao postati prvi Hrvat koji će zaigrati za United! Šanse za to su poprilične jer Inter i United moraju nekako riješiti 'talačku krizu' vezanu uz posudbu Alexisa Sancheza.