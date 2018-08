U Hajduku i Rijeci imaju razloga za nezadovoljstvo; radi li HNS za dobrobit hrvatskog nogometa?

U 3. kolu nove sezone Hrvatski Telekom Prve lige Rijeka i Hajduk bi prema rasporedu natjecanja trebali igrati 'Jadranski derbi' na Rujevici (nedjelja, 12. kolovoza, 21 sat). No, obje se momčadi bore na 'dva fronta', u četvrtak 9. kolovoza igraju prve utakmice 3. pretkola kvalifikacija za Europsku ligu, a uzvrati istih su već 16. kolovoza...

Sve je to zato pojasniti morao predsjednik Natjecateljske komisije HNS-a Ante Vučemilović-Šimunović .

'To prelazi moje ovlasti pa sam taj predmet predao Natjecateljskoj komisiji HNS-a', kazao je povjerenik za natjecanje Josip Brezni nakon što je objavljeno kako su tijela krovne nogometne organizacije u Hrvata glatko odbila prijedlog Rijeke i Hajduka! Odluka koja je stigla iz HNS-a glasi - DERBI ĆE SE IGRATI!

Zato su Rijeka i Hajduk HNS-u dostavili zajednički prijedlog da se nedjeljni derbi na Rujevici odgodi te predložili novi datum odigravanja, bilo bi to 19. studenog...

Milosti iz HNS-a - nema! Rijeka i Hajduk će svoj derbi igrati u nedjelju 12. kolovoza od 21 sat. No, ostaje vječna dilema - bez obzira na to što se iz HNS-a pozivaju na jednak tretman svih klubova - radi li se ovdje ipak o malo većem interesu hrvatskog nogometa? Nije li i HNS-u u interesu da se naši klubovi što duže zadrže u europskim natjecanjima, da možda izbore i plasman u neku od skupina Lige prvaka/Europske lige? Pa kad su svojim rezultatima u domaćem prvenstvu to već i zaslužili, zašto im ne bi dali priliku i barem malo olakšali europski put?

Baš u ovom konkretnom slučaju Rijeke i Hajduka niti jedan klub Hrvatski Telekom Prve lige ne bi bio zakinut zbog pomicanja njihovog derbija (pa čak ni Dinamo koji igra kvalifikacije za Ligu prvaka i ima isto pravo barem tražiti odgodu nekih svojih susreta HT Prve lige!), a ni natjecanje ne bi bilo neregularno... No, u HNS-u ipak misle na dobrobit svih, iako sumnjamo da bi iz bilo kojeg kluba Hrvatski Telekom Prve lige digli glas da je derbi odgođen. Mislite li da bi se Istra, Gorica, Rudeš ili Slaven Belupo žalili na tu odluku?