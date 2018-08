Sjajni hrvatski napadač progovorio o svom stanju nakon SP-a: Liječnici su u čudu...

Znali smo da vrijedi, znali smo i koliko zna, ali na SP-u u Rusiji Ante Rebić (24) izvukao je najbolje iz sebe, briljirao je na desnom krilu te je na kraju bio najugodnije iznenađenje reprezentacije koja je osvojila drugo mjesto na svijetu

Uvalio je Ante Rebić onu nezaboravnu golčinu iz voleja Argentini, načeo je 'gauče' u velikoj pobjedi Hrvatske 3:0 i na velikoj sceni dao do znanja da njegovo vrijeme tek dolazi. Cijelu je prošlu sezonu briljirao u dresu frankfurtskog Eintrachta s kojim je osvojio njemački Kup. U finalu je zabio dva gola Bayernu...

'Evo, u nedjelju sam stigao u Frankfurt, danas me očekuju prve klupske obveze. Neću odmah ići u puni pogon, već ću odraditi laktat-test, još neka druga testiranja...', rekao je Rebić u razgovoru za Goal.com, pa nastavio:

'Odmor? Baš sam se odmorio, iskreno već mi je malo dosadilo biti toliko bez nogometa! I jedva sam se čekao vratiti treninzima. Gdje sam se odmarao? Ma samo po Hrvatskoj, cijele sam godine vani, pa mi se sada nije dalo ići nigdje. Uživao sam kući i po Jadranu.'

Jedan od junaka najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa u povijesti veći dio SP-a je odigrao ozlijeđen, sad je otkrio u čemu je bio problem.

'Još imam problema sa stopalom, i dalje osjećam posljedice udarca kojeg sam dobio protiv Argentine. Slikao sam to bolno stopalo, doktori se čude kako sam uopće mogao igrati dalje, a ja sam odradio još četiri-pet utakmica. Taj problem sa stopalom nisam apsolvirao do kraja, tako da ću i ovdje nastaviti s terapijama, posjećivati liječnike. No, spreman sam i jedva čekam novu sezonu', kazao je Rebić u razgovoru za Goal.com te se osvrnuo na mogući odlazak iz Frankfurta. Zainteresiranih klubova ne manjka, ali u Eintrachtu tvrde kako za njega nije stigla niti jedna ponuda: